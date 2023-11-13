أكدت المشرف العام على مركز التوازن بين الجنسين ، الدكتورة سارة العتيبي ، على وجود فجوة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص .
وقالت العتيبي : بناءً على دراسات المركز فيما يخص فجوة الأجور ، توصلت النتائج إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور حيث وصلت إلى 41% لصالح الرجل .
وأوضحت أن هذه الفجوة كبيرة جداً ، ولكنها تختلف من جهة إلى أخرى بناءً على الممارسات والمرونة والتعويضات التي تقدمها كل جهة .
ولفتت إلى دور المركز في معالجة هذه الفجوة ، وذلك من خلال مراقبة الواقع وعرضه على صناع القرار ، وذلك من خلال تكامل الجهود مع ملف تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي توجد في رؤية المملكة 2030 .
د. سارة العتيبي: هناك فجوة في الأجور بين الرجال والنساء بالقطاع الخاص تصل إلى 41% @Dr_Sara_Jeza@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/G62teQJJdj
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 12, 2023
لكل جنس عمله
سوال في امريكا واوربا توجد فجوة في راتب الرجل والمراة لصالح الرجل حتى في التمثيل والاغاني مع العلم ان الرجل والمراة ينفقان سويا على البيت لذلك يا ترضون على زيادة راتب الزوج
لكن في السعودية فالرجل يدفع المهر ويقيم وليمة الزواج وياثث البيت وينفق على الزوجة حتى لو موظفة وينفق على الاولاد حتى بعد طلاق امهم واخذها للاولاد عندها ثم تسمع من يطالب براتب الرجل مثل المراة