أكدت المشرف العام على مركز التوازن بين الجنسين ، الدكتورة سارة العتيبي ، على وجود فجوة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص .

وقالت العتيبي : بناءً على دراسات المركز فيما يخص فجوة الأجور ، توصلت النتائج إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور حيث وصلت إلى 41% لصالح الرجل .

وأوضحت أن هذه الفجوة كبيرة جداً ، ولكنها تختلف من جهة إلى أخرى بناءً على الممارسات والمرونة والتعويضات التي تقدمها كل جهة .

ولفتت إلى دور المركز في معالجة هذه الفجوة ، وذلك من خلال مراقبة الواقع وعرضه على صناع القرار ، وذلك من خلال تكامل الجهود مع ملف تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي توجد في رؤية المملكة 2030 .