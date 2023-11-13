انتقد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر خوض مباراتين في غضون ثلاثة أيام مع رحلة شاقة إلى مابوتو لخوض لقاء موزامبيق بعد استضافة الصومال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وتحدث بلماضي في مؤتمر صحفي في مركز المنتخبات في سيدي موسى بالعاصمة الجزائر اليوم قائلا: “نحن المنتخب الوحيد الذي سيلعب يومي 16 و19 نوفمبر عكس باقي المنتخبات، بعضهم سيخوض المباراة الثانية في يوم 20 أو 21 وهذا سيؤثر علينا، سنضطر للسفر بعد نهاية لقاء الصومال مباشرة”.

وأضاف بلماضي: “مواجهة الصومال في المتناول لكن السفر عقب مواجهة موزامبيق بعدها بثلاثة أيام لن يكون سهلا”.

وعن جاهزية الملاعب في الجزائر، قال: “أرضية ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة ليست في أحسن أحوالها، أقول هذا دون نية الدخول في جدال جديد لأنه على ما يبدو لا يؤدي إلى شيء”.

واستكمل حديثه قائلا: “جميع المنتخبات في العالم تلعب في استادات خاصة بها مثل سان دوني للمنتخب الفرنسي وويمبلي للإنجليزي والذي لا تلعب فيه الأندية”.

وفيما يخص عدم استدعاء ياسين براهيمي قائد الغرافة القطري قال: “ياسين براهيمي في حالة بدنية وفنية جيدة، لكن هناك خيارات كثيرة في مركزه، حيث يوجد محمد عمورة وأمين جويري وكذلك يوسف بلايلي”.

وتابع بلماضي: “نفس الشيء بالنسبة لبدر الدين بوعناني لاعب نيس. لقد خاض 50 دقيقة فقط منذ بداية الدوري الفرنسي”.

وعن الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية المقررة في ساحل العاج بداية العام المقبل، قال بلماضي: “فيما يخص الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري (وليد صادي) يملك تجربة في التنظيم، وأثق في خياراته للأندية”.

والجدير بالذكر تشارك الجزائر ضمن المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات الصومال وموزامبيق وغينيا وأوغندا وبوتسوانا، حيث تستضيف الصومال يوم الخميس المقبل قبل مواجهة موزامبيق في مابوتو بعدها بثلاثة أيام.