كشفت مصادر إعلامية، أن مسؤولو لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعترفوا بصحة هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، المُلغى أمام الاتفاق، في 31 أكتوبر الماضي، ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت المصادر، أن مسؤولي اللجنة أكدوا للنادي صحة قرار الحكم التشيلي بيرو مازا طرد تاليسكا وارتكابه خطأين بطرد علي هزازي، لاعب الاتفاق، وإغفاله طرد زميله الإنجليزي جوردان هندرسون.

وأقدم الحكم، مستعينًا بغرفة تقنية الفيديو “VAR”، على إلغاء هدفًا لتاليسكا، قبل طرده، بداعي تسلل زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.