تحدث نجم المنتخب السابق فؤاد أنور عن قصة استلام يوسف الثنيان الكأس في عام 1996 بدلا منه.

وقال أنور :” في عام 1996 كنت قائد المنتخب السعودي وعند التتويج طُلب مني أن يصعد يوسف الثنيان لاستلام الكأس لأنه من المحتمل أن تكون آخر بطولة يشارك فيها”.

وأضاف ” لم يكن هناك تنسيق، وربما توقعوا إذا خسر المنتخب النهائي كان هو من سيتواجد في المنصة، ولكن عند الفوز يرفع الثنيان الكأس في الملعب وهذا حدث فجأة”.

وتابع” قبلت أن يستلم الثنيان الكأس، ولو كان لاعب آخر غير الثنيان ما وافقت”