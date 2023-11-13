‏⁧‫أكد الناقد الرياضي طارق النوفل،‬⁩ أن بعض لاعبي الأهلي لا يستحقون ارتداء شعاره أو المبالغ التي يأخذونها.

وقال النوفل خلال لقائه على برنامج الديوانية :” لا ألوم جماهير ⁧‫الأهلي‬⁩ على غضبها الجام على الفريق”، لافتًا أن الذي يحدث في الأهلي شيء غريب .

يذكر أن الأهلي تعادل في آخر مبارياته أمام ضمك بنتيجة 2-2 ضمن مباريات دوري روشن.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الشباب يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، في الجولة المقبلة من الدوري.