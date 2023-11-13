أكد الناقد الرياضي طارق النوفل، أن بعض لاعبي الأهلي لا يستحقون ارتداء شعاره أو المبالغ التي يأخذونها.
وقال النوفل خلال لقائه على برنامج الديوانية :” لا ألوم جماهير الأهلي على غضبها الجام على الفريق”، لافتًا أن الذي يحدث في الأهلي شيء غريب .
يذكر أن الأهلي تعادل في آخر مبارياته أمام ضمك بنتيجة 2-2 ضمن مباريات دوري روشن.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الشباب يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، في الجولة المقبلة من الدوري.
#طارق_النوفل | لا ألوم جماهير #الأهلي على غضبها الجام على الفريق، بعض لاعبي الفريق لا يستحقون ارتداء شعاره أو المبالغ التي يأخذونها.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/bo162ien3F
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 12, 2023
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