علق الإعلامي الرياضي محمد الشيخ على استبعاد الثلاثي، محمد كنو وفراس، وسلطان الغنام من قائمة المنتخب.
وقال الشيخ :لا يوجد مبرر لاستبعاد3 من أفضل العناصر إلا أن مانشيني يريد أن يعمل تجارب أمام باكستان والأردن”.
وأضاف” استبعاد اللاعبين الثلاثة غير مبرر كما أن صمت مانشيني كذلك غير مبرر لأنه يفتح الأبواب للإعلام وغيره أن يؤول ويفسر.وعلى إدارة المنتخب والاتحاد السعودي أن تتدخل “.
عبر #نقطة_نظام .. مشاهد:لماذا استبعد مانشيني فراس وكنو وسلطان الغنام ؟
محمد الشيخ:لا يوجد مبرر لاستبعاد من أفضل 3 عناصر إلا أنه يريد أن يعمل تجارب أمام باكستان والأردن..ويجب أن تتدخل إدارة المنتخب والاتحاد السعودي #أكشن_مع_وليد
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Txz0I6OJ38 pic.twitter.com/LE1SUMoHSc
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 12, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً