علق الإعلامي الرياضي محمد الشيخ على استبعاد الثلاثي، محمد كنو وفراس، وسلطان الغنام من قائمة المنتخب.

وقال الشيخ :لا يوجد مبرر لاستبعاد3 من أفضل العناصر إلا أن مانشيني يريد أن يعمل تجارب أمام باكستان والأردن”.

وأضاف” استبعاد اللاعبين الثلاثة غير مبرر كما أن صمت مانشيني كذلك غير مبرر لأنه يفتح الأبواب للإعلام وغيره أن يؤول ويفسر.وعلى إدارة المنتخب والاتحاد السعودي أن تتدخل “.