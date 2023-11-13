أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ أن الهلال هو الوحيد القادر على كسر أرقامه، وأن القوة التي نرى بها الفريق، نتاج لقوة اللاعبين وتناغمهم مع المدرب.

وأضاف أن الهلال خاض 19 مباراة، فاز فيهم بـ 16 مباراة، وتعادل في 3، وهذا يدل على أن الفريق يملك قيمة فنية كبيرة بقيادة جيسوس، وكذلك يملك إدارة لا تهتز، وأن الهلال أثبت جودة لاعبيه.

وتابع الشيخ أن مباراة الهلال ضد التعاون كانت مباراة كبيرة، وعلى الرغم من فقدانه عدد كبير من لاعبيه المهمين، إلا أنه يحقق الفوز، مشيرًا أن الهلال هو الوحيد الذي لا يعاني في أي خط من خطوطه.

فيما أكد عبدالله الفلاتة أن الهلال فريق أوروبي، وأنه يمتلك إدارة حكيمة وخبيرة، وأن الأزمة التي تعرض لها الفريق بسبب المدرب، بينت حنكة الإدارة، وثقتها في جيسوس، واستطاعت إنهاء الخلاف.

وعلق ناصر الهويدي أن النتائج التي يراها الجميع، تثبت أن النصر هو الوحيد القادر على إيقاق الهلال، وأن الهلال نادي منظم، ويسير وفق استراتيجية محددة، على المستوى الإداري والفني.