كشفت صحيفة بريطانية، أنها تتوقع أن يبحث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، الخطط المتعلقة بمستقبل قطاع غزة مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من قادة دول الخليج، على هامش قمة المناخ (كوب 28)، التي ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر القادم.

وقالت صحيفة «ميل أون صانداي» أن الملك تشارلز، يأمل بأن يستغل علاقاته الوثيقة بالعائلات الملكية الخليجية لتعزيز فرص نجاح المبادرات الدبلوماسية، وسيستغل تشارلز فرصة زيارته للخليج في الدعوة إلى التناغم بين الأديان والحوار.

وأفادت الصحيفة، أن مصادرها أكدت أن ملك بريطانيا، سيحاول الدفع بالمساعي الدبلوماسية من خلال البحث عن سبل للإفراج عن الرهائن الذين تم احتجازهم في غزة، والدعوة لإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.