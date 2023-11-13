انتشرت صورة، ظهرت فيها حصالة كبير، الغرض منها إدخار المال، من أجل الزواج، ومكتوب عليها 50 ألفًا.

ولقت هذه الصورة رواجًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالفكرة، ورأوا أنها فكرة جيدة، وأن ادخار المال سيحقق مبتغى أي فرد.