شهدت مواجهة ريال مدريد وفالنسيا تصرفًا سيئًا من أحد مشجعي “الميرنغي”، بعد أن خطف المشجع قميص البرازيلي فينيسيوس جونيور من طفلة مدريدية ورفض حصول الطفلة عليه.

وقام “فينيسيوس جونيور في فترة ما بين الشوطين ضد فالنسيا بإلقاء بقميصه إلى طفلة مدريدية في المدرجات كانت تطلب منه قميصه، لكن أحد الجماهير المحيطين بها أخذ القميص منها، وحاول معجبون آخرون إقناعه بإعادة القميص للفتاة ولكن لم ينجحوا.

و انطلقت حملة من أجل تقديم قميص آخر للطفلة من اللاعب وبالفعل استجاب النادي وقام بإرسال قميص يحمل اسم فينيسيوس جونيور إلى الطفلة.