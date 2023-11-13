ظهر وزير الصحة فهد الجلاجل في موقف طريف مع مذيع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية عبد الله الغنمي.
وقال وزير الصحة لمذيع برنامج الراصد، معاتبًا إياه بود: “أبلغني الزملاء أنك لم تكمل المشي لمدة 30 دقيقة.. لازم تكملها”.
وكان وزير الصحة، قد أطلق النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية “امش 30” لعام 2023م، في المدينة الرقمية بمدينة الرياض، ضمن أكبر تجمع صحي رياضي على مستوى المملكة.
فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل معاتبا مذيع #الراصد عبد الله الغنمي: أبلغني الزملاء أنك لم تكمل المشي لمدة 30 دقيقة.. "لازم تكملها" pic.twitter.com/Gbi216SSCj
— الراصد (@alraasd) November 12, 2023
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