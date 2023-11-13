قررت محكمة جنح الزاوية الحمراء بالقاهرة إيداع عامل في مستشفى الأمراض النفسية؛ لبيان صحة قواه العقلية، بعدما انهال بالضرب على والده المسن حتى الموت.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم كان يقيم مع والده في شقة بمنطقة الزاوية الحمراء، وفى يوم الحادث انهال على والده المسن بالضرب باستخدام ” عكاز طبى” حتى فارق المجنى عليه الحياه.

والجدير بالذكر أن المتهم اعترف بارتكابه للواقعة وأدعى أن السبب أنه يرى والده “شيطان” ويرغب في التخلص منه، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعرضه على قاضى المعارضات أمر بإيداعه في مستشفى الأمراض النفسية لبيان سلامة قواه العقلية .