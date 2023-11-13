استمر ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا في الطعن بنزاهة المعايير الخاصة بتحديد هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

وقال ديشامب في تصريحات تلفزيونية : “في عام 2018، كان غريزمان يستحق الفوز بالكرة الذهبية، بسبب مسيرته وإنجازاته”.

وأضاف مدرب الديوك: “بكل صدق وأمانة، أرى أن غريزمان لا ينال التقدير الذي يستحقه”.

وكان نجم أتلتيكو مدريد، سجل 36 هدفا في جميع المسابقات بعام 2018، وفاز بلقبي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي إضافة إلى كأس العالم مع منتخب فرنسا.

وفي هذا العام، حل أنطوان غريزمان ثالثا خلف كل من لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، الفائز بالجائزة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من الريال إلى يوفنتوس في صيف نفس العام.

وهاجم ديديه ديشامب، بعض الصحفيين في خياراتهم بتصويت الكرة الذهبية للعام الجاري 2023، واتهمهم بخيانة الأمانة، لوضع كيليان مبابي خارج الثلاثة الأوائل في بعض أوراق التصويت.