يدخل هدفي الثنائي ميشايل ديلغادو لاعب الهلال، وأندرسون تاليسكا لاعب النصر، ضمن قائمة المنافسات على جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

كما يدخل هدف تاليسكا في مرمى الدحيل القطري ضمن قائمة المنافسة على جائزة أفضل هدف في الجولة.

وتشمل القائمة أيضا هدف لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي، وايغور غولبان لاعب نافباخور الأوزبكي، ومهدي ترابي لاعب بيرسيبوليس الإيراني، وكيم دو-هيوك “لاعب اينشيون يونايتد”، ويان ماثيوس لاعب يوكوهاما، وهيبرتي جوهور دار التعظيم، وماساهيرو سيكيغوتشي “فينتفورت كوفو”، وأيضًا فام توان هاي (هانوي)”.

وكان الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد نشر 10 أهداف متنافسة على جائزة أفضل هدف في الجولة، بينها هدف ميشايل في مرمى مومباي الهندي.