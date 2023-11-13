أكد النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي ، أن العرض الذي تلقاه من نادي الهلال ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية كان جنونيًا .

وقال أوسيمين خلال تصريحات لشبكة «The Obi One Podcast» : “عرض الهلال كان جنونيًا، كلما قلت لا زادو عرضهم المالي مرارًا وتكرارًا ” .

وأضاف : “عرض الهلال كان سيغير حياتي ، ولم يستسلموا أبدًا ، ولكنني قلت لهم لا يا شباب أنا مستمر مع نابولي”.

وفي وقت سابق ، قدم نادي الهلال عرضًا مغريًا لنادي نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري ، ولكن تم رفض العرض من قبل اللاعب وإدارة النادي .

والجدير بالذكر أن أوسيمين انضم إلى صفوف نابولي عام 2020 ، مسجلًا 59 هدفًا ، خلال 101 مباراة رسمية في مختلف المسابقات ، ويرتبط المهاجم النيجيري بعقد مع النادي حتى يونيو 2025 .