احتفلت الفاشينستا مروج الرحيلي بعيد ميلادها التاسع والعشرون.

َوظهرت مروج خلال مقطع فيديو يوم ميلادها قائلة :” بنات اليوم عيد ميلادي، قولوا لي هابي بيرث داي”.

وأضافت “خلاص الله يطول بعمري وعمر الجميع هذي آخر سنة ليا بالعشرينات خلاص صار عمري ٢٩”.