احتفلت الفاشينستا مروج الرحيلي بعيد ميلادها التاسع والعشرون.
َوظهرت مروج خلال مقطع فيديو يوم ميلادها قائلة :” بنات اليوم عيد ميلادي، قولوا لي هابي بيرث داي”.
وأضافت “خلاص الله يطول بعمري وعمر الجميع هذي آخر سنة ليا بالعشرينات خلاص صار عمري ٢٩”.
احتفلت الفاشينستا مروج الرحيلي بعيد ميلادها التاسع والعشرون.
َوظهرت مروج خلال مقطع فيديو يوم ميلادها قائلة :” بنات اليوم عيد ميلادي، قولوا لي هابي بيرث داي”.
وأضافت “خلاص الله يطول بعمري وعمر الجميع هذي آخر سنة ليا بالعشرينات خلاص صار عمري ٢٩”.
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