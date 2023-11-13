تصرّف تركي بن طلال أمير منطقة عسير بشكل حكيم بعدما خيّم الحُزن على حضور حفل ‎منتدى عسير الصحي.

وروي أمير منطقة عسير قصة مؤلمة لإحدى منسوبات صحة عسير، خلال حفل تدشين المشاريع الصحية الجديدة بحضور وزير الصحة.

وقال بن طلال أن أخصائية التمريض «رحمة على حسن» رحمها الله تعرضت لتعب صحي وهي حامل في تؤام، وتم نقلها لمستشفى عسير المركزي وتم تقديم الرعاية لها حتى تم توليدها من قبل الفريق الطبي.

وأضاف بن طلال بأنها ظلت على جهاز التنفس الصناعي في العناية، وبعد الولادة توفي طفل لها مباشرة، وبعد عدة أيام انتقلت هي الأخرى إلى رحمة الله بعد معاناة شهرين مع المرض.

وتابع بن طلال بأن طفلتها الثانية لحقتها بعد ثلاثة أيام من وفاتها، وعند سؤال والدتها عن أمنيتها طلبت إيصال التيار الكهربائي إلى مسجد قامت ببنائه بعد استشهاد نجلها.