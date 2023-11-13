كشف الناقد الرياضي، عبدالعزيز المريسل، عدم وجود أي نيه لتعديل مباريات الهلال والنصر في دوري روشن.

وقال “المريسل” على حسابه بموقع تويتر إنه لا يوجد أي نية لتعديل وقت أي مباراة في الدوري روشن لفريقا النصر والهلال قبيل المواجهة المرتقبة بينهم وسيكون الجدول حسب ما هو عليه.

وذكر أن النصر سيواجه في24 نوفمبر الاخدود، وفي27 نوفمبر فريق بيرسبوليس، فيما سيواجه في 1ديسمير فريق الهلال، بينما سيواجه الأخير في25 نوفمبر فريق الحزم، بينما سيواجه في 28 نوفمبر فريق نافباخور، في حين سيواجه 1 ديسمير فريق النصر.