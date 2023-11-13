من المقرر أن يُغلق ملعب الملك فهد الدولي في الرياض أبوابه بعد ديربي العاصمة بين العملاقين فريق الهلال ونظيره النصر في الجولة الـ 15 من دوري روشن في الأول من ديسمبر المقبل.

وأفادت مصادر أن الديربي سيكون آخر لقاءٍ على ملعب الملك فهد الدولي قبل خروجه مؤقتًا من روزنامة الكرة السعودية من أجل تجديده استعدادًا للعُرس الآسيوي.

ويُودِّعُ الملعب الشهير بـ ”الدرّة” استقبال المباريات بالألعاب النارية على هامش الديربي، وفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية.

وتبدأ، بعد الإغلاق، أعمال تجهيز الملعب وتطويره لاستضافة مباريات ضمن كأس آسيا 2027، المقررة في المملكة.

والجدير بالذكر افتُتِح الملعب قبل 36 عامًا، ويستوعب نحو 60 ألف متفرج.