اقترب نادي الجبلين المنافس في دوري الدرجة الأولى ، من ضم لاعب وسط المنتخب الوطني والنصر السابق ونادي الفيصلي إبراهيم غالب ، خلال الفترة المقبلة.

وقد أجرى النادي مفاوضات مع اللاعب من أجل معرفة موافقته في الانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُذكر أن غالب قضى 13 عاماً في صفوف العالمي ، وحقق خلال مسيرته مع الفريق عدة بطولات أبرزها الدوري السعودي الممتاز موسم 2014-2015 و2019 و بطولة كأس ولي العهد 2014 ، لينتقل بعدها إلى صفوف الفيصلي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر .