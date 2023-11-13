أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن العمل جارٍ على إيجاد مساحات لرواد الأعمال في المدن الصناعية.

ولفت، خلال مشاركته في ملتقى «راد» لريادة الأعمال بالمنطقة الشرقية، إلى أن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي تغيرت بشكل جذري.

وأضافت أن المملكة من أكثر الدول المهيأة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة؛ نظراً للإرادة الوطنية الكبيرة المتمثلة في توجهات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى التركيبة السكانية المتمثلة في نسبة كبيرة من الشباب وميلهم إلى استخدام التقنيات الحديثة، الأمر الذي سيساعد في تسريع تحول القطاع الصناعي في المملكة.

وأشار إلى أن تسريع الاستكشاف من الأولويات التي تعمل عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في قطاع التعدين، بما في ذلك الاستكشاف المسرع الذي تقوم به الدولة، إضافة إلى الاستكشاف الذي تقوم به الشركات، عادّاً الاستكشاف المسرع هو بمثابة العصب الذي يدور حوله قطاع التعدين.