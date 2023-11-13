أقيمت جنازة مهيبة لأسطورة مانشستر يونايتد، بوبي تشارلتون، في أولد ترافورد اليوم .

وشق الموكب طريقه من الملعب إلى كاتدرائية مانشستر لتأبين الراحل، وسط الآلاف من مشجعيه الذين حرصوا على حضور الجنازة.

وقام المشجعون بالتصفيق أثناء مرور الموكب من أمام تمثال الثالوث الواقع في استاد أولد ترافورد والخاص بتشارلتون وجورج بست ودينيس لو كما وضعوا المئات من أكاليل الزهور والأوشحة عند قاعدة التمثال.

يذكر أن تشارلتون الفائز بكأس العالم مع إنجلترا توفى في 21 أكتوبر الماضي عن عمر يناهز 86 عاما.