طرحت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وظائف إدارية وأكاديمية للرجال والنساء لحملة الدبلوم، والبكالوريوس، فما فوق في كافة التخصصات.

وأضافت أن الوظائف المتاحة بمسميات مساعد إداري، وموظف إداري، ومساعد أكاديمي، مشترطة على المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

واشترطت على المتقدم أن يكون خبرة سنتين ذات صلة بالوظيفة، ومهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية والتواصل، وإجادة ممتازة لأدوات MS Office Word وPowerPoint وExcel وOutlook وما إلى ذلك، مؤكدة أن التطبيق متاح من خلال الرابط التالي: هنا