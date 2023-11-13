تصدر اسم الفنان المصري أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ، محركات البحث ، بعد تداول أخبار عن انفصالهما بشكل سري .

وكشف مصدر مقرب من الطرفين ، أن الطلاق لم يتم رسمياً حتى الآن ، وإنما هناك بعض الخلافات التي أدت إلى حالة من الانفصال في الأيام الأخيرة.

وفي سياق متصل ، ألغت هنا الزاهد متابعتها للفنان كريم فهمي شقيق زوجها بالإضافة إلى حظرها لدانيا زوجة كريم ، مما يؤكد وجود خلاف بينهما .

ويُذكر أن الفنانة هنا الزاهد تشارك في مسلسل «إقامة جبرية» ، ومن المقرر عرضه في الأيام القادمة ، ويشارك في العمل كل من صابرين ومحمد الشرنوبي ، وهو تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.