ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على منتقديها من الجمهور اللبناني على خلفية مقاطعة تطبيق التيك توك .

وكانت الفنانة الإماراتية شنت هجوماً كبيراً على خبيرة تجميل وتيك توكر اللبنانية تُدعى فاتيما ، بسبب إعرابها عن اشتياقها لمن سيقاطعون التطبيق خلال الفترة المقبلة.

وأعادت أحلام نشر ما كتبته عن فاتيما ، وأكدت أن ما كتبته كان مقصوداً ، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، “إي مشخصنتها حد عنده أي اعتراض لا سمح الله” .

وفي وقت سابق ، أعلنت أحلام عن مقاطعة لتطبيق تيك توك تضامناً مع المملكة ، بعدما قام التطبيق بحذف المحتوى الوطني أو الذي يدعم المملكة .