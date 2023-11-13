عاد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ، اليوم الإثنين ، إلى تدريباتهم بعد يومين من الراحة عقب التعادل السلبي مع الفيحاء في بطولة الدوري .

وبدأت الحصة التدريبية التي جرت على ملعب النادي تحت قيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد بتمارين تقوية في الصالة الرياضية ، تلتها تدريبات الأحماء، وآخر تكنيكي للتحكم بالكرة عبر مجموعتين .

وخاض لاعبو الفريق تدريب لياقي بالجري ، وبعده ركز المدرب الإنجليزي على الجانب التكتيكي، واختتمه بمناورة على جزء من الملعب.

ويستأنف الفريق الشرقي مشواره في الدوري أمام ضيفه الاتحاد يوم 24 نوفمبر الجاري ، وءلك ضمن الجولة الـ 14 من بطولة الدوري .

ويُذكر أن الاتفاق يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة جمعها من 6 انتصارات و4 تعادلات، فيما خسر 3 مرات خلال 13 جولة .