ضرب زلزال قوته 5,5 على مقياس ريختر ، مساء اليوم الإثنين ، جنوب السودان .

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ، إن زلزالاً ضرب المنطقة المحيطة بالحدود بين جنوب السودان وأوغندا .

كما أكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها .

وفي وقت سابق ، اعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً بلغت قوته 5 درجات وقع قبالة الساحل الشمالي لولاية كاليفورنيا الأمريكية ، يوم الجمعة الماضي.