قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، التراجع عن تقديم شكوى ضد النادي الأبيض، وذلك بعد أن توجه إلى مقر اتحاد القدم، عصر اليوم الإثنين.

وكان أوسوريو قد توجه، عصر اليوم، إلى مقر اتحاد الكرة المصري، لتقديم شكوى ضد إدارة الزمالك بعد قرار إقالته عقب الخسارة أمام نادي زد في الدوري المصري.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قرار إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة الثانية على التوالي في الدوري المصري أمام زد.

وطلب أوسوريو خلال الاجتماع مع جمال علام، بحضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، أن يحصل على مستحقاته المالية كاملة ولا يتم تقسيطها.

وجاء رد رئيس اتحاد الكرة المصري عليه بأن الاتحاد لا يتدخل في مشاكل الأندية مع المدربين وفق القانون، وإذا أراد ذلك عليه كتابة طلب رسمي وفق سير الإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق، كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ”إرم نيوز” أن أوسوريو هو من يماطل، خاصة وأن مجلس الإدارة يرغب في إنهاء الأمر وديًا، وإعطاء المدرب مستحقاته دون اللجوء إلى الفيفا.

وأضاف المصدر أنه تم التواصل مع المدرب ووكيله مجددًا والاتفاق على جلسة غدًا الثلاثاء، لحل تلك الأزمة بشكل نهائي.