اقتحمت جود الرفاعي مجال التجارة في سوق الخضار والفواكه المركزي في جدة ، كأول شابة سعودية تعمل في هذه المهنة لتثبت بأن المرأة قادرة على اقتحام كل المهن الحرة التي كان يعتقد البعض أنها فقط للرجال .

وقالت جود في حديثها مع «الإخبارية» : ” أنا أول بنت سعودية تعمل في حلقة الخضار ، حيث عملت منذ أواخر عام 2019 مع بداية جائحة كورونا ، واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات كوني الفتاة الوحيدة التي تعمل في الحلقة” .

وأضافت : ” أصبح لدي مؤسسة تجارية وعمال ، متمنية ، ” أريد أن أخذ بضاعتي من موردة سعودية وإني أتعامل مع سعوديات أكثر” .

كما طالبت الفتيات بالدخول إلى هذا المجال، لخوض تجربتها والتعلم واكتساب المهارات وتحدي الظروف المحيطة بهن .