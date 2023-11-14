دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية بمحافظة جدة، ومشروع “بهجة”، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة.

وأكدت أمانة محافظة جدة أن افتتاح واجهة أبحر البحرية أمام زوار وسكان مدينة جدة ابتداءً من صباح يوم الخميس المقبل.

وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية نحو 273 مليون ريال، حيث تقدر المساحة الكلية للمشروع نحو 205 آلاف متر مربع وبطول 2.7 كيلومترًا، وتتضمن ممشى بحري ومسطحات خضراء ومسارات للدراجات، وشواطئ رملية، بالإضافة إلى مبانٍ خدمية واستثمارية وترفيهية.