أظهرت صورة نادرة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- وهو يصلي صلاة عيد الفطر في مصلى العيد بمدينة الرياض.

وأبرزت الصورة النادرة، ملامح المصلى ومنازل وشوارع الرياض قديمًا، وذلك أثناء صلاة الملك سعود -رحمه الله- لصلاة عيد الفطر عام 1956 م.