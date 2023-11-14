توفر سيارة لينك اند كو الصينية مجموعة مميزة من السيارات ذات التصميم العصري والجذاب، بمختلف الفئات والأحجام، بأسعار أقل من 150 ألف ريال.

تتوفر سيارتين من لينك اند كو الصينية بأسعار أقل من 150 ألف ريال، وهم كالتالي:

لينك اند كو 01

لينك اند كو 01 موديل 2023، في الفئات والأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة:

-فئة هايبر، بسعر يبلغ 131,161 ريال.

-فئة هايبر برو، بسعر يبلغ 139,901 ريال.

-فئة لودر برو، بسعر يبلغ 142,086 ريال.

تعتمد لينك اند كو 01 على محرك بنزين، تيربو، مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 218 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 325 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وموجه للعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات، مع كفاءة استهلاك للوقود تبلغ 14.9 كم لكل لتر.

وتتمتع لينك اند كو 01 موديل 2023، بشاشة المعلومات والترفيه مقاس 12.8 بوصة مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بدقة 1920*1080 بكسل يشغلها معالج كوالكم سنابدراجون 820A مع شريحة مزدوجة ذكية يمنحها استجابة لمس عالية.

كما تتميز بطبقة حامية ضد البصمات، وشاشة العدادات الرقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة، مع نظام صوتي مكون من 10 مكبرات صوتية من نوع هارمان انفينيتي، بجانب الشاحن اللاسلكي، ومخرج 12 فولت في الصف الأمامي والشنطة الخلفية.

فيما تتوفر لينك اند كو 03 موديل 2024، في الفئات والأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة:

1-فئة هايبر، بسعر يبلغ 113,244 ريال.

2-فئة هايبر برو، بسعر يبلغ 113,244 ريال.

وتأتي لينك اند كو 03 موديل 2024، بمحرك بنزين، تيربو، مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 218 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 325 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، وموجه للعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات، مع كفاءة استهلاك للوقود تبلغ 17 كم لكل لتر.

وتتميز المقاعد بتصميم رياضي داعم للجسم مع دعم التعديل الكهربائي لكل من مقعد السائق والراكب الأمامي، ومن مزايا الراحة والعملية مكيف الهواء الأوتوماتيك بتحكم مستقل للسائق والراكب الأمامي وفتحة مكيف خلفية، وميزة الدخول الذكي بدون مفتاح وزر تشغيل المحرك.

فيما تأتي شاشة المعلومات والترفيه بمقاس 12.8 بوصة تمتاز بنظام تشغيل سلس يعتمد على معالج من سنابدراجون وتدعم الاقتران بالهاتف الذكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع نظام الصوت من هارمن كاردون مكون من 10 سماعات.