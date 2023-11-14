أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن توفر (52 وظيفة) في عدة مناطق بالمملكة (خميس مشيط، الظهران، جدة، الطائف، نجران، المدينة المنورة، حفر الباطن)، لحملة (دبلوم فأعلى) وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– مساعد طبيب أسنان.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي أو فني تخطيط كهربائية القلب.

– فني الصيانة الوقائية.

– أخصائي سلامة.

– أخصائي عقود.

– طبيب استشاري قلب.

– أخصائي قلب.

– فني تجبير بالجبس.

– فني أشعة.

– طبيب نائب طوارئ.

– استشاري أمراض صدرية.

– فني مكافحه العدوى.

– وغيرها من الوظائف.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا