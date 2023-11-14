رفع رجل أمريكي دعوى قضائية ضد مركز طبي في جامعة واشنطن، بعدما فشل جراحان فيه بتحديد موقع الزائدة الدودية في جسده، فأزالا بدلاً من ذلك جزءاً من القولون، ما ترك الرجل يعاني من سلسلة من المشاكل الطبية الخطرة.

وأفاد محامي المريض بأنه كان من المفترض أن يشرف الطبيب المعالج نيدي أوديافار على الجراح المتدرب بول هيرمان، أثناء إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية لجورج بيانو في ديسمبر 2022.

وزعم المريض أن الجراحَين فشلا في تحديد موقع العضو المطلوب استئصاله، وأفسدوا الأمر لدرجة أنهم تركوه في حالة أسوأ.

وقال المريض لمحطة «كيرو»: «عندما استيقظت وتوقفت عن تناول المسكنات، بدأت أشعر بألم شديد، لقد كان الأمر أسوأ بكثير مما كنت عليه عندما ذهبت إلى المستشفى».

وأضاف «كنت أعاني من تسرب القولون الذي أدى إلى الإنتان والعدوى، وكدت أموت منه».

وأوضح أنه تبين بعد الجراحة أنه بحاجة إلى تركيب كيس فغر اللفائفي علاوة على أربع عمليات جراحية إضافية، كما لا يزال يعاني من آلام شديدة مرتبطة بالجراحة.