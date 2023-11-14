أكد طبيب الأسرة الدكتور فؤاد سندي أن غياب البدائل التي تغني الطفل عن الهواتف الذكية زادت من نسبة الخمول والسمنة في المملكة.

وقال سندي : ” دفع أولياء الأمور أبنائهم إلى عدم استخدام البدائل المتاحة هي أحد أهم أسباب تراكم الدهون في جسد الطفل، وبالتالي عدم الحركة والكسل والسمنة الإصابة بالسكري والأمراض الأكثر انتشاراً في المجتمع السعودي”

وأضاف ” البدائل المتاحة لدى أولياء الأمور هو دفعهم لمواسم الترفيه النوعية التي جلبتها المملكة، والتي تساعد وتعمل على كسب الطفل الاحتكاك بالآخرين وكذلك تنمية المهارات المختلفة “.