أكد محمد المزين المحامي والمستشار القانوني، أن الأم هي الوجهة الأولى في الحضانة لكن وفق عدة شروط.

وأوضح المزين خلال برنامج سيدتي، أنه من بين شروط حضانة الأم “الأهلية”، بمعنى أن تكون كاملة الأهلية عاقلة ما يضمن تربية الطفل، كما يشترط أن تكون بصحة جيدة، بما يؤهلها لخدمة ورعاية طفلها.

وعن أبرز التغيرات في قانون الحضانة الجديد وأهم أهدافه، أوضح أن مسألة الحضانة تحولت من المسألة السائبة إلى المنضبطة، وأصبح هناك قانون محدد لكل حاجة عكس السابق.

وأشار إلى أن الخاسر الأكبر في عملية الطلاق المنتهي بمشاكل بين الطرفين هو المحضون.