أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل حكم التحايل على «السعودة».

وقال الشبل بأن السعودة تعتبر طريقة لأشغال المواطنين بالوظائف في الشركات والمؤسسات.

وأضاف الشبل بأن الناس يتحايلون عليها بإعطاء الهوية ورقم الأحوال المدني، من أجل توظيفه في جهة توظيف وهمية على أنه موظف عندها.

وتابع الشبل بأنه يأخذ مكافأة ومبالغ مالية منها، ويعتبر هذا الأمر مبني على الكذب والغش، فهي لا تجوز وحرام.