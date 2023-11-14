روت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ذكرياتها القديمة مع جدها وهي في مرحلة الطفولة.

وقالت الراسي خلال حلولها ضيفة في برنامج “زمن” من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب “جدي كان يحبني اقعد معاه دايما وكان يشربني عرق (مشروب كحولي مقطر) وكنت بحب أشرب عرق وكان عمري 5 سنوات”.

وأضافت نادين في حديثها ” كنا نحتمي في بيت جدتنا لأن وقت الحروب حياتنا كانت في الملاجئ والبيوت اللي بتشبه بيت جدتي ووقتها كنت معاه وماما ندهت علي وقالي قومي وبعد ما خرجت من الباب جات قذيفة وشفته قدامي مقسوم نصين”.

الجدير بالذكر أن نادين الراسي شاركت في مسلسل “بيروت 303” مع عابد فهد، وسلافة معمار، ومعتصم النهار، وجيري غزال وغيرهم نخبة من النجوم.