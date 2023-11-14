أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك» ، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ، عن توفر 4 وظائف إدارية ومالية في مقرها بالرياض .

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:-

– مساعد التدقيق الداخلي.

– مسؤول الاستثمار الدولي.

– مساعد التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة.

– أخصائي أول التميز التنظيمي.

كما أشارت إلى التخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظائف هي :-

إدارة الأعمال ، الإدارة ، الموارد البشرية ، المالية ، المحاسبة ، أو مايعادلهم .

والتقديم يبدأ من اليوم ، وذلك من خلال الرابط التالي:- هنا