أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك» ، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ، عن توفر 4 وظائف إدارية ومالية في مقرها بالرياض .
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:-
– مساعد التدقيق الداخلي.
– مسؤول الاستثمار الدولي.
– مساعد التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة.
– أخصائي أول التميز التنظيمي.
كما أشارت إلى التخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظائف هي :-
إدارة الأعمال ، الإدارة ، الموارد البشرية ، المالية ، المحاسبة ، أو مايعادلهم .
والتقديم يبدأ من اليوم ، وذلك من خلال الرابط التالي:- هنا
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