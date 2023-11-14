استعرض مقطع فيديو ملون لقطات نادرة من شوارع مصر قبل 95 عاماً.

ووثق مقطع الفيديو جمال المنازل والعمارات التي بنيت على الطريقة الأوروبية ، بالإضافة إلى الملابس الأنيقة التي كانت يرتديها الرجال والنساء في هذه الحقبة .

كما رصد الفيديو بعض المؤسسات الحكومية التي مازالت متواجدة حتى الآن مثل بنك مصر ومؤسسة الأهرام الصحفية .

وأظهر الفيديو إقبال المصريين والأجانب على شراء تذاكر سباق الخيل التي كانت منتشرة بكثرة آنذاك .

ويُذكر أن هذا المقطع النادر تم إلتقاطه في الفترة ما بين 1926 و1930 من شوارع القاهرة .