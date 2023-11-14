أكد الإعلامي الرياضي خالد العمار أن النجم الفرنسي كريم بنزيما واجه مشكلات كثيرة وتخبط فني من قِبل الإدارة الفنية بنادي الاتحاد

وقال العمار :” لو بنزيما كان في الهلال أو النصر لأبدع وتضاعفت أرقامه، حيث أن بنزيما واجه تخبط فني من الإدارة الفنية في ظل وجود نونو سانتو”

وأضاف “وكذلك واجه بنزيما ازدواجية في مشاركاته ومع ذلك كان يسجل ويضع له بصمة في كل مباراة باستثناء مواجهة دوري أبطال آسیا”.