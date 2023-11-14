أكد الناقد الرياضي بندر الراشد، أن الاتحاد اليوم ليس بعيد عن الصدارة وبإمكانه الوصول عكس الأهلي.
وقال بن راشد خلال لقائه على برنامج برا الـ 18:” الاتحاد عنده تعاقدات جيدة وتغيير نفسي يؤهله للصداره .”
وأوضح أن الاتحاد ليس بعيد لافتًا أن الأهلي صدمنا بمباراته أمام الحزم ويحتاج إلى عمل أكبر خلال الفترة.
بندر الراشد :
“اليوم الاتحاد ليس بعيد عن الصدارة وبإمكانه الوصول عكس الأهلي”#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/ouzSqM4GL5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 13, 2023
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