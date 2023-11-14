أكد الناقد الرياضي بندر الراشد، أن الاتحاد اليوم ليس بعيد عن الصدارة وبإمكانه الوصول عكس الأهلي.

وقال بن راشد خلال لقائه على برنامج برا الـ 18:” الاتحاد عنده تعاقدات جيدة وتغيير نفسي يؤهله للصداره .”

وأوضح أن الاتحاد ليس بعيد لافتًا أن الأهلي صدمنا بمباراته أمام الحزم ويحتاج إلى عمل أكبر خلال الفترة.