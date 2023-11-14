أشاد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، بما يقدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، وما يقدمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مع الهلال.

وقال عبدالكريم الجاسر، عبر برنامج “المنتصف” على قناة الإخبارية، أن تأثير رونالدو مع النصر قوي جدًا على كافة المستويات وهو أكد أنه ظاهرة عالمية.

وأضاف الجاسر، أنه ليس مستغرب أن يكون رونالدو في صدارة الهدافين، لافتًا إلى أن ميتروفيتش يمتلك “رأس نووي” فضربات الرأس لديه هي الأفضل في الدوري كله.