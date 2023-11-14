تحدث لاعب نادي الاتحاد السابق خالد قهوجي عن لجنة التحكيم، مؤكدًا أنه لم يتم تطوير الحكم السعودي.

وقال قهوجي خلال حديثه على رياضة سكوب :” الاتحاد لمن كانت هناك مشكلة بالأندية ما طوروا الحكم ولكن بحثوا عن حلول مختلفة.”

وأوضح أنه كان من المفترض أن يكون ضمن معادلة الاحتراف المطبق على جميع عناصر الكرة السعودية.

والجدير بالذكر إن الجولة الـ. 13 شهدت إلغاء 4 مباريات في 3 مباريات .