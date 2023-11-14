استبعد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، هيثم عسيري، مهاجم الفريق، عن المشاركة مع فريقه الموسم الجاري، لعدم قناعته بإمكاناته الفنية.

ويعتزم عسيري صاحب الـ22 عامًا، بالتقدم بخطاب عاجل لإدارة النادي من أجل السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية مطلع يناير المقبل، في حال استمر المدرب الألماني في إبعاده عن المشاركة.

وقدم وكيل أعمال اللاعب عرضًا لإدارة النادي من أجل انتقال مؤكله في آخر يومين من سوق الانتقالات الصيفية الماضية “5 سبتمبر الماضي”، لكن طلبه قوبل بالرفض من الإدارة، التي أبقت عليه في قائمتها.

ويرغب مهاجم الأهلي الشاب في الاستمرار مع ناديه، حيث يعد البقاء في ناديه الرغبة الأولى، لكن ذلك يتوقف على استمرار يايسله، المدرب، في منصبه أو حل الخلاف عبر اجتماع بين الطرفين.