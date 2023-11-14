أوضح الإعلامي علي العنزي أن سالم الدوسري سيغيب عن مواجهتي المنتخب، لافتاً إلى أن هناك شكوك كبيرة حول مشاركته في ديربي الرياض أمام النصر بسبب الإصابة.

وقال العنزي :”هناك شكوك كبيرة حول مشاركة سالم الدوسري في ديربي الهلال والنصر بسبب الإصابة، في المفصل”

وسمح اليوم الثلاثاء المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني، للاعب سالم الدوسري بمغادرة معسكر المنتخب المقام حاليا في الأحساء.

وجاء ذلك بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب عن عدم قدرة اللاعب من المشاركة في المباراتين القادمتين لعدم لعدم جاهزيته وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.