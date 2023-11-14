ظهرت ملكة جمال المملكة رومي القحطاني في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي، متغزلة بنفسها، مؤكدة أنها أجمل امرأة في العالم .

وجاءت القحطاني في المقطع قائلة:” تقريبًا أصنف كأجمل امرأة في العالم وكأجمل أنثى شكلاً ووجهًا وجسدًا .”

وأضافت :” ماشاء الله وش هذا الجمال حله ودي أبوسني الله يجعلني فدوة لي .”

وكان ظهور رومي القحطاني أحدث تفاعلاً واسعًا على مختلف الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان مشاركتها في جائزة ملكة جمال الكوكب .

يُذكر أن ملكة جمال المملكة تتواجد الآن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للمشاركة في حفل مسابقة ملكة جمال الكوكب لعام 2023.