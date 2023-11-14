أظهر مقطع مرئي لقاء لاعب الهلال السابق وكاوزاكي الياباني الحالي الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مع مشجعين هلاليين، وظهرت عليه علامات السعادة بلقائهما.

وظهر في المقطع غوميز وهو يقوم بتصوير مقطع فيديو مع المشجعين، ويخبرهما عن مدى سعادته بلقائهما، وبدورهما أخبراه بافتقاد النادي له.

وانتشر هذا المقطع على نطاق واسع، وعلق الكثيرون على المقطع، حيث علق أحدهم: أحد أعظم لاعبي الهلال على مر التاريخ، حب كبير لهذا اللاعب.