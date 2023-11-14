ظهر أحد السياح في المملكة في مقطع فيديو مع مجموعة من الأطفال ليلاً في الشارع وهو يضحك معهم .

وجاء السائح في المقطع وهو يضحك ويقول:” ما في نوم للذهاب للمدرسة”، فيضحك الأطفال .

وأضاف متسائلاً :” هذا منتصف الليل في السعودية، متى ينام السعوديون.”