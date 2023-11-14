علق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة على مشادته مع زميله لامين يامال، خلال مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، في الدوري الإسباني
وقال ليفاندوفسكي: “بصراحة ليس هناك ما يدعو للتعليق عليه لأنه كان مجرد حادث عابر”.
وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بعلاقتي به، ساعدته عدة مرات وقدمت له المشورة، حتى في هذه المباراة”.
وتابع: “من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشيء ما على أرض الملعب. الوضع برمته حادث كامل وليس له نص ثان أو أي معنى”.
واستطرد : “في أرض الملعب من الطبيعي أن تقترح أو حتى تصرخ حتى يتمكن اللاعب من سماعك بشكل أفضل”.
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