علق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة على مشادته مع زميله لامين يامال، خلال مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، في الدوري الإسباني

وقال ليفاندوفسكي: “بصراحة ليس هناك ما يدعو للتعليق عليه لأنه كان مجرد حادث عابر”.

وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بعلاقتي به، ساعدته عدة مرات وقدمت له المشورة، حتى في هذه المباراة”.

وتابع: “من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشيء ما على أرض الملعب. الوضع برمته حادث كامل وليس له نص ثان أو أي معنى”.

واستطرد : “في أرض الملعب من الطبيعي أن تقترح أو حتى تصرخ حتى يتمكن اللاعب من سماعك بشكل أفضل”.